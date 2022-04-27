ROXOLANA приймає вдома переселенців: "На момент піку в мене було 27 людей"

Українська співачка ROXOLANA підкорила слухачів на Нацвідборі на Євробачення-2022. Тепер артистка стала волонетркою. Вона навіть приймає в себе вдома переселенців.

До війни ми планували розмовляти з ROXOLANA (справжнє ім'я – Роксолана Сирота) про Нацвідбір на Євробачення-2022, навколо якого було багато скандалів. Та у час війни все змінилося і тепер ми говорили про життя співачки у час війни.

Повне інтерв'ю тут "Важливо не кидати камінням у своїх": інтерв'ю з ROXOLANA про війну, переселенців та Євробачення

Роксолана стала волонтеркою. Вона робить все, що може, для допомоги переселенцям. Навіть у власному будинку артистка приймає тих, хто вимушено покинув свої домівки через війну. У будинку Роксолани були люди з різних частин України.

У нас от нещодавно, десь кілька днів тому виїхала сім’я з окупованої Катюжанки – це село під Києвом, під Вишгородом. Вони були в окупації. Також приїжджали люди з Києва,

– поділилася Сирота.

Серед тих, кого приймала дівчина, були люди, які зупинялися на два дні та їхали далі, а були такі, що жили разом з нею місяць. Коли Роксолана бачила повідомлення про те, що люди шукають житло, то не могла не відреагувати. Також багато людей знаходили її завдяки знайомим.

Ми якось рахували, що на момент піку у мене жило 27 людей,

– сказала ROXOLANA.



ROXOLANA прийняла у своєму будинку 27 переселенців / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

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