Відома російська співачка Юлія Началова померла два роки тому. Причиною цього стала серцева недостатність. Тепер стало відомо, що після смерті у виконавиці народився син.

Юлія Началова несподівано померла у березні 2019-го року. Тоді їй було 38 років. Жінка померла від ускладнень, що були спричинені серцевою недостатністю. Наразі мережею шириться інформація, яку опублікували на інстаграм-сторінці Super. У повідомленні йдеться про те, що Началова стала мамою після смерті.

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Юлія Началова стала мамою після смерті

Артистка разом із цивільним чоловіком, суддею В'ячеславом Кудрею мріяли про спільну дитину. Юлія намагалася завагітніти за допомогою штучного запліднення, проте їй так і не вдалося зробити це.

Майже через два роки після смерті Началової з'явилася інформація про те, що її невикористаний біоматеріал взяли для того, щоб дитину змогла виносити і народити сурогатна матір. Після невдалих спроб штучного запліднення залишилися заморожені яйцеклітини жінки, які й використали. Таке бажання виявив коханий виконавиці, який мріяв про дитину від неї. Тепер В'ячеслав виховує сина від своєї обраниці.

Також повідомляється, що чоловік часто бачиться з рідними Юлії. Зокрема, днями він разом із малюком побував на дні народженні старшої доньки Началової – Віри Алдоніної. Близькі до родини джерела розсекретили, що син Началової дуже схожий на неї, особливо очима.

Що відомо про смерть Юлії Началової

Російська співачка померла 16 березня 2019-го року. Через набряк мозку та легенів у виконавиці настала гостра серцева недостатність, що й стала причиною смерті.

Сама співачка раніше розповіла ЗМІ, що перенесла невдалу пластичну операцію на грудях. Через імпланти, які не прижилися, у неї відбулося зараження крові та відмовили нирки.

Відомо, що за декілька тижнів до смерті Началову екстрено госпіталізували. Тоді через ускладнення подагри у неї різко підвищився рівень цукру в крові. Згодом ЗМІ повідомляли, що артистку під'єднали до апарату життєзабезпечення. 16 березня Юлії зробили операцію. Довелося ампутувати ногу через гангрену – змертвінням ділянки ноги внаслідок відмирання її клітин. Жінка померла, так і не прийшовши до тями.