Син популярної американської супермоделі Стефані Сеймур – Гаррі Брант помер у 24-річному віці під час боротьби з наркозалежністю. Причиною смерті стало випадкове передозування ліками, які продаються за рецептом.

Відомо, що Гаррі Брант тривалий час боровся з наркозалежністю. Про смерть знаменитості в офіційній заяві повідомила його сім'я. Про це йдеться на сайті The New York Times.

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Помер Гаррі Брант

"Ми завжди будемо засмучені тим, що його життя було перерване цією руйнівною хворобою. Він багато чого досяг за свої 24 роки, але у нас ніколи більше не буде можливості побачити, скільки ще Гаррі міг зробити. Він був не просто нашим сином. Гаррі був також чудовим братом, люблячим онуком, улюбленим дядьком і турботливим другом. Він був творчою, люблячою і сильною особистістю, яка принесла світло в серця стількох людей. Він був дійсно гарною людиною всередині і зовні", – йдеться у заяві.

Гаррі Брант цього року планував серйозно зайнятися своїм здоров'ям і відправитися на лікування. Проте нищівна хвороба забрала у нього цей шанс. У віці 24 років хлопець випадково передозувався медикаментами, які продаються лише за рецептом лікаря.



Гаррі Брант / Фото Getty Image

Що відомо про Гаррі Бранта

Гаррі Брант народився у шлюбі супермоделі Стефані Сеймур з мільярдером. Хлопець вирішив піти шляхом знаменитої матері. Він успішно будував кар'єру у модній індустрії. У 16-річному віці Гаррі дебютував на всесвітньо відомому балі Met Gala. За свої 24 роки хлопець встиг стати зіркою Vogue Italia та брав участь у грандіозних шоу Balmain.

Разом із братом Пітером Гаррі запустив лінію косметики для бренду M.A.C. Ці засоби були унісекс – підходили як для чоловіків, так і для жінок. Також Гаррі та Пітер були відомі у світських колах, без них не відбувалася жодна вечірка. У fashion-світі хлопців називали "найвродливішими юними братами Нью-Йорка".



Гаррі Брант з братом Пітером / Фото Getty Image