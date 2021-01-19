Известная российская певица Юлия Началова умерла два года назад. Причиной этого стала сердечная недостаточность. Теперь стало известно, что после смерти у исполнительницы родился сын.

Юлия Началова неожиданно умерла в марте 2019-го года. Тогда ей было 38 лет. Женщина умерла от осложнений, вызванных сердечной недостаточностью. Сейчас сетью распространяется информация, которую опубликовали на инстаграм-странице Super. В сообщении говорится о том, что Началова стала мамой после смерти.

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Юлия Началова стала мамой после смерти

Артистка вместе с гражданским мужем, судьей Вячеславом Кудрей мечтали о совместном ребенке. Юлия пыталась забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, однако ей так и не удалось сделать это.

Почти через два года после смерти Началовой появилась информация о том, что ее неиспользованный биоматериал взяли для того, чтобы ребенка смогла выносить и родить суррогатная мать. После неудачных попыток искусственного оплодотворения остались замороженные яйцеклетки женщины, которые и использовали. Такое желание изъявил возлюбленный исполнительницы, мечтавший о ребенке от нее. Теперь Вячеслав воспитывает сына от своей избранницы.

Также сообщается, что мужчина часто видится с родными Юлии. В частности, на днях он вместе с малышом побывал на дне рождении старшей дочери Началовой – Веры Алдониной. Близкие к семье источники рассекретили, что сын Началовой очень похож на нее, особенно глазами.

Что известно о смерти Юлии Началовой

Российская певица скончалась 16 марта 2019-го года. Из-за отека мозга и легких у исполнительницы наступила острая сердечная недостаточность, которая и стала причиной смерти.

Сама певица ранее рассказала СМИ, что перенесла неудачную пластическую операцию на груди. Из-за имплантов, которые не прижились, у нее произошло заражение крови и отказали почки.

Известно, что за несколько недель до смерти Началову экстренно госпитализировали. Тогда из-за осложнений подагры у нее резко повысился уровень сахара в крови. Впоследствии СМИ сообщали, что артистку подсоединили к аппарату жизнеобеспечения. 16 марта Юлии сделали операцию. Пришлось ампутировать ногу из-за гангрены – омертвением участка ноги вследствие отмирания ее клеток. Женщина умерла, так и не придя в сознание.