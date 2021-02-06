2 лютого репера Славу КПСС помітили на мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який відбувся в Санкт-Петербурзі. У суботу, 6 лютого, артиста затримали за участь в акції протесту.

Про затримання 30-річний російський репер Слава КПСС (справжнє ім'я – В'ячеслав Машнов) повідомив на особистій сторінці у твіттері. Менше, ніж годину тому, він опублікував допис про те, що його затримали за участь в мітингу проти Навального, та везуть до відділку поліції.

Читайте також Через відвідування Криму: російській акторці Глафірі Тархановій заборонили в'їзд в Україну

"Затримали за участь в мітингу! Їду в відділення", – написав репер, відомий сатиричним і провокативним стилем, та зазначив, що з правоохоронцями у нього була мила бесіда. За словами друга виконавця, Славу КПСС звинувачують в хуліганстві за нібито нецензурні висловлювання.

Згодом у профілі репера з'явилося відео, яке й стало причиною затримання. На ньому він разом з кількома друзями прогулюється Невським проспектом Санкт-Петербурга, де відбувалась акція протесту.

Що відомо про мітинги на підтримку Навального

2 лютого 2021 року Олексія Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму. Штаб Навального закликав росіян виходити на масові протести. Ввечері 2 лютого великі міста Росії охопили мітинги.

Силовики одразу ж почали затримувати протестувальників, тому між ними спалахнули сутички. В автозаках опинилися навіть ті, хто був без плакатів чи прапорів. У Москві прихильники опозиціонера зібралися на Манежній площі, а в Санкт-Петербурзі – на Невському проспекті.