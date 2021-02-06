2 февраля рэпера Славу КПСС заметили на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся в Санкт-Петербурге. В субботу, 6 февраля, артиста задержали за участие в акции протеста.

О задержании 30-летний российский рэпер Слава КПСС (настоящее имя – Вячеслав Машнов) сообщил на личной странице в твиттере. Меньше, чем час назад, он опубликовал сообщение о том, что его задержали за участие в митинге против Навального, и везут в отделение полиции.

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"Задержали за участие в митинге! Еду в отделение", – написал рэпер, известный сатирическим и провокационным стилем, и отметил, что с правоохранителями у него была милая беседа. По словам друга исполнителя, Славу КПСС обвиняют в хулиганстве за якобы нецензурные выражения.

Впоследствии в профиле рэпера появилось видео, которое и стало причиной задержания. На нем он вместе с несколькими друзьями ходит по Невскому проспекту Санкт-Петербурга, где проходила акция протеста.

Что известно о митингах в поддержку Навального

2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Штаб Навального призвал россиян выходить на массовые протесты. Вечером 2 февраля крупные города России охватили митинги.

Силовики сразу же начали задерживать протестующих, поэтому между ними вспыхнули столкновения. В автозаках оказались даже те, кто был без плакатов или флагов. В Москве сторонники оппозиционера собрались на Манежной площади, а в Санкт-Петербурге – на Невском проспекте.