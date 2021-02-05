Російські акторці Глафірі Тархановій на 3 роки заборонили в'їзд в Україну. Актриса зіграла головну роль в серіалі "Непотопляемая", який знімали в Криму.

Російська акторка незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію України – АР Крим. Співробітники Держприкордонслужби затримали її в аеропорту "Бориспіль".

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Актриса прибула в Україну в четвер, 4 лютого. Вона прилетіла рейсом зі Стамбула. Військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що у 2020 році громадянка Росії незаконно перебувала в Криму.

Росіянка порушила встановлений порядок в'їзду та виїзду. Відомо, що вона виконувала головну роль у серіалі "Непотопляемая", зйомки якого відбувалися в Криму. За цією інформацією можна зробити висновок, що у перетині кордону відмовили Глафірі Тархановій, адже саме вона є головною героїнею цього серіалу.

Через порушення українського законодавства прикордонники притягнули громадянку Росії до адміністративної відповідальності. Їй відмовили у перетині кордону, а також протягом трьох років акторка не зможе в'їздити в Україну.

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Що відомо про Глафіру Тарханову?

Глафіра Тарханова – російська акторка театру та кіно. З 2002 року вона грає в театрі "Сатирикон". У 2005 році закінчила акторський факультет школи-студії МХАТ. За час своєї творчості вона вже зіграла десятки ролей у спектаклях, фільмах та серіалах.

У 2003 році Глафіра вийшла заміж за актора "Малого театру" Олексія Фаддєєва. Подружжя виховує чотирьох синів.

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