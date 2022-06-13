Російський гурт, який розважав окупантів у Херсоні, потрапив в аварію

Карма працює. 12 червня російський гурт "Земляне" розважав російських загарбників у тимчасово окупованому Херсоні, а дорогою звідти потрапив в аварію. На жаль, "день Росії" завершився для росіян лише переляком.

Відомо, що в автобусі разом з гуртом перебували й інші артисти, які розважали окупантів. У той час, коли в Україні щодня гинуть ні в чому не винні діти, окупанти влаштовують масштабні святкування.

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Російський гурт потрапив в аварію після виступу в Херсоні

В українському Херсоні росіяни 12 червня влаштували святкування "дня Росії", куди запросили артистів, які підтримують війну. Серед них був популярний гурт "Земляне". Дорогою з Херсону автобус, в якому їхав колектив, потрапив в ДТП.

Вночі на трасі, що погано освічувалася, автобус ледь не зіштовхнувся з фурою. За словами пасажирів, якби водій автобуса не з'їхав у кювет, все могло б закінчитися набагато серйозніше. Артисти, які розважали вбивць, лише злякалися та отримали синці.

Зазначимо, що російські артисти продовжують демонструвати світові нахабність та нездарність. Вони виступають перед окупантами, прославляючи країну-агресорку, але крадуть пісні в українців. Так, нещодавно мережею ширилося відео, на якому російський музикант співає відомий трек гурту "Скрябін" – "Мам". Окупанти вкрали не лише мелодію, а й текст пісні, просто переклали його на російську мову.

Це не перша українська пісня, яку вкрали окупанти. Тіктокер з Закарпаття відповів загарбникам, потроливши їх. Як це зробив – дивіться за посиланням.