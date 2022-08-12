Кожна друга на Spotify і кожна четверта на Apple Music: мережа лютує через російські пісні
Джерело:Molfar
У топи українських музичних чартів знову повилазили російські пісні. Найбільше артистів з країни-агресорки слухають на Spotify та Apple Music.
На шостий місяць війни в Україні зафіксували невтішну статистику – у нас і далі слухають російський шлак. Так, найкраща ситуація на Youtube Music, а найгірша – на Spotify.
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У топах Spotify та Apple Music російські пісні
Стрімінгова платформа Spotify найпопулярніша серед українських користувачів, але ситуація з російським контентом там найгірша – музичний рейтинг очолює російська композиція. Аж 46 зі 100 пісень є російськими, це майже кожна друга. Чарт Apple Music теж не тішить – 27% пісень випущені артистами з країни-агресорки.
"Кожна 4 пісня в топ 100 Україна – російська. Кожну 4 ракету не встигає збити українська система ППО. Соромно", – написали в інстаграм-пабліку Svoi Ukraine.
Як реагує мережа
- "Мабуть, вас просто не торкнулася війна, якщо ви і далі слухаєте, дивитеся російське";
- "Схаменіться люди, вбивайте в собі малороса! Нічого красивого, повчального, культурного в росдранті немає";
- "На світі ще 194 країни, впевнена, що музику більшості з них ви не слухали ні разу. Можна для початку дослідити сцену тих, хто нас підтримує. Польська музика, наприклад, мене неймовірно вразила";
- "Все життя ненавиділа російські пісні. Пісні, які позбавлені здорового глузду та наповнені заклику до травок, наркотиків, понтів, алкоголю";
- "Немає слів, одні емоції";
- "Громадяни, ви що зовсім?"