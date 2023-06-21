Не був громадянином Росії: чи можна в Україні виконувати пісні Віктора Цоя

2 червня у Львові розгорівся скандал – хлопець вирішив публічно поспівати пісні Віктора Цоя. Після цього Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти повідомило, чи заборонені композиції цього радянського артиста в Україні.

Оскільки під час повномасштабної війни українці максимально відмовляються від всього російського, то поведінка горе-музиканта обурила львів'ян. На зауваження хлопець відреагував бурхливо, але після заяви в поліцію поспішив попросити вибачення.

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Чи можна в Україні виконувати пісні Віктора Цоя

Держагентство з питань мистецтв, яке підпорядковане Мінкультури, повідомило, що в Україні офіційно не заборонено виконувати пісні Віктора Цоя. Пісні артиста не підлягають забороні на публічне виконання, оскільки він був громадянином Радянського Союзу, а не Росії. Також Цой не включений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Отже, депутатка Наталія Піпа незаконно накинулася на хлопця, який виконував треки Цоя. Поліція оштрафувала підлітка, але не за співи, а за лайку на депутатку. Водночас сама Наталія Піпа не понесла покарання за незаконну зйомку та поширення відео з неповнолітнім без дозволу батьків.

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Ввечері 2 червня у Львові, на вулиці Саксаганського, 20, поряд з хостелом Apartments, неповнолітній одесит під гітару виконував пісню Віктора Цоя. У той час, коли в Україні триває страшна війна, рідне місто хлопця часто обстрілюють, він продовжує тягнути в нашу державу "культуру" з боліт.

Народна депутатка Наталія Піпа відреагувала на російську музику в публічному місці. У відповідь він почав лаятися російською та заявив, що "Цой – легенда року, розумієш, б*ять".

Не пройшло й декілька днів, як хлопець вибачився. Однак, чи були ці вибачення щирими, сказати важко.

Зазначимо, що російська музика заборонена в Україні ще з 2022 року. Та досі є ті українці, які слухають окупантів, допомагають їм спонсорувати війну.

Нардепка Наталія Піпа є членкинею фракції "Голос". Половина цієї фракції не голосувала за заборону російських пісень в Україні.