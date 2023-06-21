Поскольку во время полномасштабной войны украинцы максимально отказываются от всего русского, то поведение горе-музыканта возмутило львовян. На замечание юноша отреагировал бурно, но после заявления в полицию поспешил извиниться.

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Можно ли в Украине исполнять песни Виктора Цоя

Госагентство по искусствам, которое подчинено Минкультуры, сообщило, что в Украине официально не запрещено исполнять песни Виктора Цоя. Песни артиста не подлежат запрету на публичное исполнение, поскольку он являлся гражданином Советского Союза, а не России. Также Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Итак, депутат Наталья Пипа незаконно набросилась на парня, выполнявшего треки Цоя. Полиция оштрафовала подростка, но не за пение, а за брань на депутата. В то же время, сама Наталья Пипа не понесла наказание за незаконную съемку и распространение видео с несовершеннолетним без разрешения родителей.

Обратите внимание! Нардепка Наталья Пипа является членом фракции "Голос". Половина этой фракции не голосовала за запрет русских песен в Украине.

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