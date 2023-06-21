Оскільки під час повномасштабної війни українці максимально відмовляються від всього російського, то поведінка горе-музиканта обурила львів'ян. На зауваження хлопець відреагував бурхливо, але після заяви в поліцію поспішив попросити вибачення.

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Чи можна в Україні виконувати пісні Віктора Цоя

Держагентство з питань мистецтв, яке підпорядковане Мінкультури, повідомило, що в Україні офіційно не заборонено виконувати пісні Віктора Цоя. Пісні артиста не підлягають забороні на публічне виконання, оскільки він був громадянином Радянського Союзу, а не Росії. Також Цой не включений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Отже, депутатка Наталія Піпа незаконно накинулася на хлопця, який виконував треки Цоя. Поліція оштрафувала підлітка, але не за співи, а за лайку на депутатку. Водночас сама Наталія Піпа не понесла покарання за незаконну зйомку та поширення відео з неповнолітнім без дозволу батьків.

Зверніть увагу! Нардепка Наталія Піпа є членкинею фракції "Голос". Половина цієї фракції не голосувала за заборону російських пісень в Україні.

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