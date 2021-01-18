Российский телеканал СТС запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха". Кастинг для команд состоится в Москве уже 25 – 27 января 2021 года.

"Лига Смеха" в России

Коллектив сможет выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, пародия, стендап, импровизация и тому подобное. Об этом сообщили на сайте СТС.

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Канал СТС и Международный союз КВН приглашают всех желающих принять участие в открытом кастинге-фестивале для нового комедийного шоу "Лига смеха",

– говорится в сообщении.

Отметим, участие в шоу могут принять не только россияне. В заявлении для кастинга есть пункт "страна, город".

Что известно о "Лиге смеха"