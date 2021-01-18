В России появится украинская "Лига смеха"
Российский телеканал СТС запускает аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха". Кастинг для команд состоится в Москве уже 25 – 27 января 2021 года.
"Лига Смеха" в России
Коллектив сможет выступить в любом юмористическом жанре: миниатюра, пародия, стендап, импровизация и тому подобное. Об этом сообщили на сайте СТС.
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Канал СТС и Международный союз КВН приглашают всех желающих принять участие в открытом кастинге-фестивале для нового комедийного шоу "Лига смеха",
– говорится в сообщении.
Отметим, участие в шоу могут принять не только россияне. В заявлении для кастинга есть пункт "страна, город".
Что известно о "Лиге смеха"
- "Лига смеха" – это украинское телевизионное юмористическое шоу, автором которого является студия "Квартал 95".
- Впервые шоу появилось на экранах 28 февраля 2015 года.
- Сначала его ведущим был Владимир Зеленский, но после того, как он занялся политикой, место ведущего занял Евгений Кошевой.
- В 2020 году на зимнем кубке шоу вел украинский продюсер и режиссер Потап.
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