На Росії скандального репера Моргенштерна назвали "іноземним агентом"

24-річний реп-виконавець Моргенштерн тепер фігурує у списку "іноземних агентів" Росії. У цей реєстер його внесло Міністерство юстиції, бо той нібито отримував фінансування від України та Ізраїлю.

Скандаліст Моргенштерн (справжнє ім'я – Алішер Валєєв) не раз переходив дорогу російській владі – то піснею "Я съел деда", в якій натякає на Путіна, то пропагандою наркотиків у своїх треках. Тепер же – громадянською позицією. Репера оголосили "іноземним агентом".

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Моргенштерн – "іноземний агент" Росії

За даними Міністерства юстиції, репер займався політичною діяльністю, отримуючи фінансування з України та від ізраїльської компанії Yoola Labs Ltd. Вона допомагає з монетизацією відео на ютубі.

Поясніть, пліз, якою політичною діяльністю я займаюся?.. Саме іноагентів усього 5. П'ять, с*ка, і я серед них. Навіть тут у топі, виходить. І з усього топу лише мене фінансує і Україна, і Ізраїль. Так, панове, де бабки?

– відреагував Моргенштерн у своєму телеграмі.

"На секунду, я визнаний національною загрозою України. Мені заборонено в'їзд до країни. Ви чого, ау", – додав музикант.

Крім 24-річного Моргенштерна до реєстру "іноземних агентів" додали ще сімох людей та правозахисну організацію "Апология", яка надає юридичну допомогу тим, кого затримали на мітингах.

Моргенштерн і Україна

Реперу заборонений в'їзд в Україну. 28 квітня 2021 року його внесли до списку людей, які загрожують нацбезпеці. Усе тому, що у своїх піснях він пропагує культ насильства, жорстокості, поширення та вживання наркотиків, психотропів.

У перший день війни, 24 лютого, Моргенштерн послав війну вслід за російським кораблем, бо не розуміє, "в чому прикол йти помирати за наказом великих дядьків, якщо можна тра**тись, пити вино і танцювати".

У березні музикант уже заспівав про війну в Україні. У пісні "12" чути голос мами його друга Владислава Палагіна, яка розповіла, як ховається від вибухів у підвалі в Одесі.

Примітно, що Моргенштерн виїхав з Росії. На початку квітня його бачили в Тель-Авіві, а зараз він відпочиває біля океану.