Росіяни вигадали фейк про виступ Макса Барських на Муз-ТВ: "підгорало" навіть у пропагандистів
Одна з квиткових агенцій Росії вигадала, що Макс Барських виступатиме на музичній премії Муз-ТВ у Москві. Кремлівська пропагандистка Яна Поплавська здійняла ґвалт через це й нібито домоглася, щоб українця прибрали з сайту. Однак інформація виявилася фейком.
Російська акторка та телеведуча Яна Поплавська мало не луснула, коли побачила, що Макса Барських запросили на національну музичну премію "Муз-ТВ 2023", яка відбудеться в Москві 2 червня. Вона здивувалася, що співак, який "полив країну помиями, заборонив слухати свої пісні" та став персоною нон ґрата в Росії, приїде на шабаш окупантів. Звичайно ж, замість фактчекінгу пропагандистка зайнялася пошуком зрадників.
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Росіяни розлютилися через свій фейк про Макса Барських на Муз-ТВ
Якось Макс Барських, він же Микола Бортник, заявив, що більше не приїде в "діряву Росію", і що в нього немає бажання співати для "дурних людей, просякнутих ненавистю до України". А сьогодні мені зателефонували обурені друзі-артисти та надіслали посилання на сайт, де продаються квитки на премію Муз-ТВ 2 червня за участю Макса-Миколи,
– обурилася кремлівська пропагандистка.
Фейк росіян про Макса Барських / Фото з телеграму Поплавської
Поплавська навіть припустила, що виступом Макса Барських займається "філія українського концертного агентства у Росії". Однак усе виявилося куди простіше – росіяни вигадали черговий фейк і самі розлютилися на нього.
Цікаво, що пропагандистка все одно зраділа, бо "виявилася рупором, який може змінювати ситуацію в культурі".
Разом ми сила! Макс Барських зник з сайту квиткового агентства. Телеканал МУЗ-ТВ офіційно, а також у коментарях під моїм постом, спростував участь Барських у премії та концерті, закликавши стежити за інформацією на офіційному сайті каналу,
– похвалилася Яна Поплавська.
- Нагадаємо, ще в березні 2022 року Макс Барських розірвав усі зв'язки з країною-терористом, але у Росії довго "підгорало" через це. У серпні окупанти вчепилися до того, що у США він співає російськомовні хіти. Алан Бадоєв тоді відповів: "Вони що реально сподівалися, що Макс не буде виконувати свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати. Ми експропріювали не тільки ваші гроші, а й мову. Змиріться".