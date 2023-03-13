Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская чуть не лопнула, увидев, что Макса Барских пригласили на национальную музыкальную премию "Муз-ТВ 2023", которая состоится в Москве 2 июня. Она удивилась, что певец, что "полил страну помоями, запретил слушать свои песни" и стал персоной нон грата в России, приедет на шабаш на ЦСКА. Конечно же, вместо фактчекинга пропагандистка занялась поиском предателей.
Читайте также Запроданку Повалий заскочили в компании Долиной: видео, как путинисты развлекаются в Москве
Россияне разозлились из-за своего фейка о Максе Барских на Муз-ТВ
Как-то Макс Барских, он же Николай Бортник заявил, что больше не приедет в "дырявую Россию", и что у него нет желания петь для "глупых людей, проникнутых ненавистью к Украине". А сегодня мне позвонили возмущенные друзья-артисты и отправили ссылку на сайт, где продаются билеты на премию Муз-ТВ 2 июня с участием Макса-Николая,
– возмутилась кремлевская пропагандистка.
Фейк россиян о Максе Барских / Фото с телеграмма Поплавской
Поплавская даже предположила, что выступлением Макса Барских занимается "филиал украинского концертного агентства в России". Однако все оказалось куда проще – россияне придумали очередной фейк и сами разозлились на него.
Интересно, что пропагандистка все равно обрадовалась, потому что "оказалась рупором, который может менять ситуацию в культуре".
Вместе мы сила! Макс Барских исчез с сайта билетного агентства. Телеканал МУЗ-ТВ официально, а также в комментариях под моим постом, опроверг участие Барских в премии и концерте, призвав следить за информацией на официальном сайте канала,
– похвасталась Яна Поплавская.
- Напомним, еще в марте 2022 года Макс Барских разорвал все связи со страной-террористом, но в России долго "подгорало" из-за этого. В августе оккупанты прицепились к тому, что в США он поет русскоязычные хиты. Алан Бадоев тогда ответил: "Они реально надеялись, что Макс не будет исполнять свои песни? Нет, нет, это просто для вас он не будет их петь. Мы экспроприировали не только ваши деньги, но и язык. Смиритесь".