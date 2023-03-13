Російська акторка та телеведуча Яна Поплавська мало не луснула, коли побачила, що Макса Барських запросили на національну музичну премію "Муз-ТВ 2023", яка відбудеться в Москві 2 червня. Вона здивувалася, що співак, який "полив країну помиями, заборонив слухати свої пісні" та став персоною нон ґрата в Росії, приїде на шабаш окупантів. Звичайно ж, замість фактчекінгу пропагандистка зайнялася пошуком зрадників.

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Росіяни розлютилися через свій фейк про Макса Барських на Муз-ТВ

Якось Макс Барських, він же Микола Бортник, заявив, що більше не приїде в "діряву Росію", і що в нього немає бажання співати для "дурних людей, просякнутих ненавистю до України". А сьогодні мені зателефонували обурені друзі-артисти та надіслали посилання на сайт, де продаються квитки на премію Муз-ТВ 2 червня за участю Макса-Миколи,

– обурилася кремлівська пропагандистка.

Фейк росіян про Макса Барських / Фото з телеграму Поплавської

Поплавська навіть припустила, що виступом Макса Барських займається "філія українського концертного агентства у Росії". Однак усе виявилося куди простіше – росіяни вигадали черговий фейк і самі розлютилися на нього.

Цікаво, що пропагандистка все одно зраділа, бо "виявилася рупором, який може змінювати ситуацію в культурі".

Разом ми сила! Макс Барських зник з сайту квиткового агентства. Телеканал МУЗ-ТВ офіційно, а також у коментарях під моїм постом, спростував участь Барських у премії та концерті, закликавши стежити за інформацією на офіційному сайті каналу,

– похвалилася Яна Поплавська.