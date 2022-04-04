Росіяни прийшли нас знищувати, – Сергій Жадан після новин про Бучу звернувся до українців

Письменник та активіст Сергій Жадан зараз захищає Харків. Після моторошних новин з Бучі він звернувся до українців, закликав усіх триматися, адже росіяни прийшли на нашу землю для того, щоб знищити нас.

Після моторошних кадрів з Бучі, які облетіли весь світ, всім стало зрозуміло, що росіяни прийшли в Україну, щоб знищити наш народ. Те, що ми побачили після звільнення міст і селищ у Київській області, неможливо забути чи пробачити.

Важливо Учасник дуету TamerlanAlena розповів, як на другий день служби в нього цілив російський снайпер

Сергій Жадан звернувся до українців

Україна обов'язково переможе у цій війні, однак вже заплатила та продовжує платити дуже високу ціну. Ми втрачаємо найцінніше – життя українських військових та мирних мешканців. На нашу землю прийшли російські кати, ґвалтівники, мародери, які приголомшують цинізмом та жорстокістю.

Сергій Жадан, який разом із земляками обороняє героїчний Харків, звернувся до українців. Він закликав усіх триматися, адже росіяни прийшли, щоб знищити український народ.

Друзі, тримаймося. Вся ця правда, яка нас оглушила, свідчення з Бучі, є нестерпними. Росіяни прийшли знищувати нас. Ми маємо лише один варіант уціліти – перемогти в цій війні. Тому працюймо на перемогу, підтримуймо ЗСУ. Все інше – потім,

– наголосив Сергій.

Зараз в українців має бути лише опір, боротьба та взаємопідтримка. Щодня ми наближаємося до перемоги.

Зверніть увагу Кров застигає в жилах: "Антитіла", Могилевська шоковані кадрами з Бучі та інших міст Київщини

Зірки у звільнених містах Київщини