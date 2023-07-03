"Виродки": як українські зірки реагують на обстріл росіянами Сум
Сьогодні, 3 липня, Росія атакувала Суми "Шахедами". В результаті було сильно пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок.
У Сумській ОВА додали, що станом на 13:00 було 16 поранених, 1 особа загинула внаслідок прильоту дронів-камікадзе. Українці емоційно реагують на жорстокість російських військових. 24 Канал зібрав реакції знаменитостей.
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Злата Огнєвіч
Співачка вчора виступала для українських військових у Сумській області. На щастя, на момент прильоту вона разом з командою вже була за межами міста.
З нашою командою все добре. Ми виїхали в той момент, коли все сталося,
— зауважила знаменитість.
Злата Огнєвіч відреагувала на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс
Маша Єфросиніна
Українська ведуча поширила кадр з місця прильоту "Шахедів" у будинок в Сумах. Окрім цього, вона згадала про кількість постраждалих та загиблих від російської атаки.
Маша Єфросиніна відреагувала на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тарас Цимбалюк
Актор опублікував відео з моменту влучання дронів-камікадзе.
Виродки,
– емоційно написав під відео артист.
Тарас Цимбалюк відреагував на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс
Монатік
Виконавець опублікував відео з місця влучання дронів-камікадзе. Він також висловив свої співчуття сім'ям загиблих від російської атаки.
Суми. Щирі співчуття сім'ям загиблих. Ракети російських терористів знову вдарили по будинку мирних людей,
— зазначив співак.
Дмитро Монатік відреагував на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс
Андрій Бєдняков
Ведучий в інстаграмі поділився світлиною наслідку влучання в Сумах.
Російський терор не закінчується,
– наголосив у своїй сторіс Бєдняков.
Андрій Бєдняков відреагував на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як українські артисти реагують на ранкову атаку / Фото з інстаграм-сторіс