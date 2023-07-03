В Сумской ОВА добавили, что на 13:00 предварительно било 16 раненых, 1 человек погиб в результате прилета дронов-камикадзе. Украинцы эмоционально реагируют на жестокость русских военных. 24 Канал собрал реакции знаменитостей.

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Злата Огневич

Певица выступила вчера для украинских военных в Сумской области. К счастью, к моменту прилета она вместе с командой уже была за пределами города.

С нашей командой все хорошо. Мы уехали в тот момент, когда все произошло,

– заметила знаменитость.



Злата Огневич отреагировала на обстрел Сум / Скриншот с инстаграм-сторис

Маша Ефросинина

Украинская ведущая распространила кадр с места прилета "Шахедов" в дом в Сумах. Кроме того, она вспомнила о количестве пострадавших от российской атаки.



Маша Ефросинина отреагировала на обстрел Сум / Скриншот с инстаграм-сторис

Тарас Цымбалюк

Актер опубликовал видео с момента попадания дронов-камикадзе.

Ублюдки,

– эмоционально написал под видео артист.



Тарас Цымбалюк отреагировал на обстрел Сум / Скриншот с инстаграм-сторис

Монатик

Исполнитель опубликовал видео с места попадания дронов-камикадзе. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших от российской атаки.

Сумы. Искренние соболезнования семьям погибших. Ракеты российских террористов снова ударили по дому мирных людей,

– отметил певец.



Дмитрий Монатик отреагировал на обстрел Сум / Скриншот по инстаграм-сторис

Андрей Бедняков

Ведущий в инстаграмме поделился фотографией следствий попадания в Сумах.

Российский террор не заканчивается,

– подчеркнул в своей сторис Бедняков.



Андрей Бедняков отреагировал на обстрел Сум / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как украинские артисты реагируют на атаку / Фото с инстаграм-сторис

К слову, пока точное количество погибших и пострадавших от российской атаки дронами-камикадзе неизвестно.