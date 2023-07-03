У Сумській ОВА додали, що станом на 13:00 було 16 поранених, 1 особа загинула внаслідок прильоту дронів-камікадзе. Українці емоційно реагують на жорстокість російських військових. 24 Канал зібрав реакції знаменитостей.

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Злата Огнєвіч

Співачка вчора виступала для українських військових у Сумській області. На щастя, на момент прильоту вона разом з командою вже була за межами міста.

З нашою командою все добре. Ми виїхали в той момент, коли все сталося,

— зауважила знаменитість.



Злата Огнєвіч відреагувала на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Українська ведуча поширила кадр з місця прильоту "Шахедів" у будинок в Сумах. Окрім цього, вона згадала про кількість постраждалих та загиблих від російської атаки.



Маша Єфросиніна відреагувала на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тарас Цимбалюк

Актор опублікував відео з моменту влучання дронів-камікадзе.

Виродки,

– емоційно написав під відео артист.



Тарас Цимбалюк відреагував на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс

Монатік

Виконавець опублікував відео з місця влучання дронів-камікадзе. Він також висловив свої співчуття сім'ям загиблих від російської атаки.

Суми. Щирі співчуття сім'ям загиблих. Ракети російських терористів знову вдарили по будинку мирних людей,

— зазначив співак.



Дмитро Монатік відреагував на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Ведучий в інстаграмі поділився світлиною наслідку влучання в Сумах.

Російський терор не закінчується,

– наголосив у своїй сторіс Бєдняков.



Андрій Бєдняков відреагував на обстріл Сум / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як українські артисти реагують на ранкову атаку / Фото з інстаграм-сторіс

До слова, поки точна кількість загиблих та постраждалих від обстрілу росіянами Сум дронами-камікадзе невідома.