У наступному випуску "Холостячки", що вийде 22 жовтня, чоловіки пройдуть поліграф. Як виявилося в анонсі, один з учасників одруженим прийшов на проєкт. Шанувальники підозрюють, що це Роман Свечкоренко. Про свій шлюб він розповів в інтерв'ю, яке вийшло днями.

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Роман Свечкоренко про розлучення з дружиною

Психолог розповів, що познайомився з майбутньою дружиною, коли йому було 18 років. Вони жили разом як друзі, але через рік між парою зав'язалися романтичні стосунки. Згодом Роман та Ілона одружилися, в них народилась донька Мія. Через три роки у подружжя почалась криза.

Я втомився десь через років 5-6. Перші думки почали з'являтися, коли дочці було років зо три, після сильних конфліктів. Але у мене була і є шалена любов до дитини. І мені знадобився не один рік, щоб змиритися з цим,

– зізнався Роман.

Чоловік розповів, що не одразу подав на розлучення. Спочатку пара намагалась знайти спільну мову. Не так для возз'єднання, як для того, щоб не травмувати доньку.

"Я подав на розлучення ще вкінці 2020 року. Ми не разом вже понад рік, але ми не відразу подали на розлучення. Питання було не в тому, щоб помиритися, возз'єднатися, а щоб все було комфортно для нас двох. Щоб ми не сварилися, знайшли спільну мову, щоб не страждала дитина. Пів року ми ще не подавали на розлучення", – розповів Свечкоренко.



Роман Свечкоренко з донькою / Фото з інстаграму Романа

На момент запису інтерв'ю Роман Свечкоренко був ще формально одружений. Однак з того моменту пройшло вже кілька місяців. Тому вже у сьогоднішньому випуску глядачі дізнаються, чи завершився шлюборозривний процес між учасником "Холостячки" та його екскоханою.