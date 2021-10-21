У 5 випуску "Холостячки" Злата Огнєвіч разом з кількома учасниками відправилась на Кіпр. Там і відбувся перший поцілунок сезону. Щасливцем став Дмитро Шевченко.

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Дмитро розповів про перший поцілунок

Чоловік розповів, що такому романтичному моменту сприяла атмосфера навколо.

Вона та дівчина, яка мені подобається, у мене до неї почуття. Краще діяти, ніж багато розмовляти. Я відчув у той момент, що хочу поцілувати Злату. Крім того, був упевнений у взаємності, що вона хоче того самого,

– зізнався Дмитро Шевченко.

Учасник "Холостячки" розповів, що відчував взаємність зі сторони Злати Огнєвіч. І не мав страху щодо того, що дівчина може відмовити: "Ні, навіть мінімальних думок про відмову не було. Це було написано в її очах".

Про поцілунок Злати та Андрія

На побаченні Злати Огнєвіч та Дмитра Шевченка був й Андрій Задворний. Він також мав поцілунок з головною героїнею проєкту. Це викликало неприємну реакцію в Дмитра.

Я здогадувався, що поцілунок може трапитися. Але коли побачив у випуску, то всередині були якісь ревнощі. Це було неприємно. Навіть коли ми обговорювали цю тему на пост-шоу, і Андрій був поруч, у мене на нього була певна злість. Хоча я до нього ставлюся з повагою,

– поділився чоловік.

Дмитро Шевченко додав, що після повернення у будинок не хотів розповідати про інтимний момент зі Златою: "Мені тоді не хотілося про це розповідати хлопцям. Я жартував, щоб вони заспокоїлися і перестали ставити зайві питання".