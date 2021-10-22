В следующем выпуске "Холостячки", который выйдет 22 октября, мужчины пройдут полиграф. Как оказалось в анонсе, один из участников женатым пришел на проект. Поклонники подозревают, что это Роман Свечкоренко. О своем браке он рассказал в интервью, которое вышло на днях.

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Роман Свечкоренко о разводе с женой

Психолог рассказал, что познакомился с будущей женой, когда ему было 18 лет. Они жили вместе как друзья, но через год между парой завязались романтические отношения. Впоследствии Роман и Илона поженились, у них родилась дочь Мия. Через три года у супругов начался кризис.

Я устал где-то через лет 5-6. Первые мысли начали появляться, когда дочери было около трех лет, после сильных конфликтов. Но у меня была и есть безумная любовь к ребенку. И мне понадобился не один год, чтобы смириться с этим,

– признался Роман.

Мужчина рассказал, что не сразу подал на развод. Сначала пара пыталась найти общий язык. Не так для воссоединения, как для того, чтобы не травмировать дочь.

"Я подал на развод еще в конце 2020 года. Мы не вместе уже больше года, но мы не сразу подали на развод. Вопрос был не в том, чтобы помириться, воссоединиться, а чтобы все было комфортно для нас двоих. Чтобы мы не ссорились, нашли общий язык, чтобы не страдал ребенок. Полгода мы еще не подавали на развод", – рассказал Свечкоренко.



Роман Свечкоренко с дочерью / Фото из инстаграма Романа

На момент записи интервью Роман Свечкоренко был еще формально женат. Однако с того момента прошло уже несколько месяцев. Потому уже в сегодняшнем выпуске зрители узнают, завершился бракоразводный процесс между участником "Холостячки" и его экс-возлюбленной.