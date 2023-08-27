Учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко одружився з коханою: як привітала Злата Огнєвіч

27 серпня 2023, 11:58
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Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко брав участь у реаліті-шоу "Холостячка-2" та навіть був фаворитом Злати Огнєвіч. 26 серпня хлопець одружився зі своєю коханою Валерією Чернецькою, яка молодша за нього на 10 років.

Пара зіграла весілля просто неба в колі друзів та родичів. В інстаграмі Роман та Валерія показали перші фото зі святкування.

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Церемонія одруження Романа Свечкоренка з коханою пройшла за містом у затишному саду. Наречені обмінялися обітницями на тлі лаконічної та стильної арки, прикрашеної легкою білою тканиною.

Валерія Чернецька обрала красиву сукню з вишитим орнаментом, яка підкреслила її фігуру. Виявляється, робили цю сукню майже всю добу, це повністю ручна робота. Образ нареченої доповнила довга пишна фата.

Букет дівчинатеж обрала досить незвичайний – зібрала композицію з флористичної зелені та білих квітів.


Роман Свечкоренко одружився з Валерією / Фото з інстаграму

На весілля були запрошені зіркові гості. Зокрема, там помітили продюсера Євгена Таллера, блогерку Ксенію Манекен, учасника "Холостячки-2" Максима Тарапата, ведучого Богдана Буше та багато інших відомих осіб.

Дивіться більше фото з весілля Свечкоренка / Світлини з соцмереж

У коментарях багато прихильників привітали Романа та Валерію. Вітання в інстаграмі написала і Злата Огнєвіч з "Холостячки-2". Співачка лаконічно привітала Романа: "Вітаю". Інші шанувальники пари зраділи цій події:

  • "Вау! Рада за вас, наче за себе!"
  • "Ви такі гарні! Вітаю!"
  • "Ви просто неймовірні".
  • "Будьте щасливі".
  • "Вітання вашій сім'ї".
  • "Нехай ваш союз буде наповнений коханням, злагодою та взаєморозумінням".

Як зародилися стосунки Романа та Валерії

  • Нагадаємо, що Свечкоренко покинув проєкт "Холостячка-2" у фіналі, після несподіваного повернення у шоу. Згодом він швидко знайшов нове кохання. Його стосунки з Валерією розпочалися майже одразу після проєкту.
  • Роман Свечкоренко розсекретив нову кохану напередодні Нового 2021 року. Тоді в мережі її зацькували за молодий вік – дівчина на 10 років молодша від обранця. У мережі також почали обговорювати те, як Валерія схожа на Злату Огнєвіч.
  • Вже 27 жовтня 2022 року Роман повідомив про заручини з дівчиною. Він зробив коханій пропозицію та показав зворушливе відео.
  • Додамо, що для Романа Свечкоренка це вже другий шлюб. З колишньою дружиною Ілоною він виховує спільну доньку Мію.

Автор: Марія Бондар