Учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко одружився з коханою: як привітала Злата Огнєвіч

Роман Свечкоренко брав участь у реаліті-шоу "Холостячка-2" та навіть був фаворитом Злати Огнєвіч. 26 серпня хлопець одружився зі своєю коханою Валерією Чернецькою, яка молодша за нього на 10 років.

Пара зіграла весілля просто неба в колі друзів та родичів. В інстаграмі Роман та Валерія показали перші фото зі святкування.

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Церемонія одруження Романа Свечкоренка з коханою пройшла за містом у затишному саду. Наречені обмінялися обітницями на тлі лаконічної та стильної арки, прикрашеної легкою білою тканиною.

Валерія Чернецька обрала красиву сукню з вишитим орнаментом, яка підкреслила її фігуру. Виявляється, робили цю сукню майже всю добу, це повністю ручна робота. Образ нареченої доповнила довга пишна фата.

Букет дівчинатеж обрала досить незвичайний – зібрала композицію з флористичної зелені та білих квітів.



Роман Свечкоренко одружився з Валерією / Фото з інстаграму

На весілля були запрошені зіркові гості. Зокрема, там помітили продюсера Євгена Таллера, блогерку Ксенію Манекен, учасника "Холостячки-2" Максима Тарапата, ведучого Богдана Буше та багато інших відомих осіб.

Дивіться більше фото з весілля Свечкоренка / Світлини з соцмереж

У коментарях багато прихильників привітали Романа та Валерію. Вітання в інстаграмі написала і Злата Огнєвіч з "Холостячки-2". Співачка лаконічно привітала Романа: "Вітаю". Інші шанувальники пари зраділи цій події:

"Вау! Рада за вас, наче за себе!"

"Ви такі гарні! Вітаю!"

"Ви просто неймовірні".

"Будьте щасливі".

"Вітання вашій сім'ї".

"Нехай ваш союз буде наповнений коханням, злагодою та взаєморозумінням".

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