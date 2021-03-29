Вслід за мамою: Романа Сасанчина госпіталізували з коронавірусом

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин нещодавно просив допомоги в українців, оскільки мама критичному стані перебуває під апаратом ШВЛ через зараження коронавірусом. Зараз стало відомо, що недугу підхопив 18-річний хлопець і тепер він теж лежить у лікарні.

На відеоролику, який він оприлюднив в мережі, можна побачити, що хлопець перебуває під крапельницею, інколи покашлює і важко говорить. За його словами, він зараз проходить курс лікування. На жаль, стан здоров'я матері – незмінний.

До слова Мама в критичному стані, – переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин просить допомоги

Хочу подякувати, хто підтримує маму, у неї, на жаль, нічого не змінилось, але змінилось у мене. Тепер ще і я хворий. Ще поки що слава Богу на початках вдалося звернутися до лікарів. Тепер проходжу курс лікування. Дуже дякую за підтримку і сподіваюся, що все закінчиться добре,

– заявив Сасанчин.

У відеоролику Роман написав, що дякує усіх, хто підтримує зараз його родину, хто молиться, цікавиться і не залишає їх самотніми.

Реакція мережі

Така новина засмутила багатьох шанувальників, тому вони побажали йому та мамі якнайшвидшого одужання.

"Одужуйте. Ви міцна сім'я, все налагодиться."

"Нехай Господь Бог оберігає тебе і твою родину. Все буде добре. Одужуй."

"Одужуйте швидше! Нехай всі хвороби обходять стороною."

"Здоров'я мамі і тобі… Одужуйте… Все буде добре… Я теж перехворіла… Хай Боженька помагає вам і усім, хто зараз хворіє..."

Варто нагадати, що тижнем раніше Роман Сасанчин просив у мережі допомоги для його хворої мами Євдокії. Жінці через ускладнення коронавірусу стало гірше, тому вона зараз госпіталізована і перебуває під наглядом лікарів. Якщо ви бажаєте допомогити сім'ї Романа, залишаємо реквізити.

№ картки ПриватБанку 5168 7573 6194 6314Сасанчин Євдокія Петрівна