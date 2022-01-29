Роман вже давно активно розвиває свій блог в інстаграмі, де часто розповідає про психологію. Участь в реаліті-шоу "Холостячка" принесла йому ще більшу популярність. Тепер Свечкоренко спробував себе ще у ролі актора.

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Роман Свечкоренко про свій заробіток

Нещодавно в кінотеатрах відбулася прем'єра українського фільму "Любов і блогери", де Роман зіграв одну з головних ролей. В нещодавньому інтерв'ю чоловік розсекретив, який гонорар отримував за один знімальний день: "За зміну виходило 5 тисяч гривень".

Чималий заробіток блогер має з інстаграму, де на його сторінку підписані 934 тисячі користувачів мережі.

Публікація трьох фото в сторіз коштує 800 доларів, а допису – 1500 доларів,

– поділився Роман.

Зазначимо, з теперішньою дівчиною – 21-річною блогеркою та дизайнеркою Валерією Чернецькою Роман також познайомився в інстаграмі.



Роман Свечкоренко з коханою / Фото з інстаграму блогера

Зверніть увагу! Ми поспілкувалися з ще однією акторкою фільму "Любов і блогери" – Ольгою Сумською. Про зйомки, роботу з Остапчуком і зірками інстаграму – читайте в ексклюзивному інтерв'ю за посиланням.