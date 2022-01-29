Роман уже давно активно развивает свой блог в инстаграме, где часто рассказывает о психологии. Участие в реалити-шоу "Холостячка" принесло ему еще большую популярность. Теперь Свечкоренко попробовал себя еще в роли актера.

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Роман Свечкоренко о своем заработке

Недавно в кинотеатрах состоялась премьера украинского фильма "Любовь и блогеры", где Роман сыграл одну из главных ролей. В недавнем интервью мужчина рассекретил, какой гонорар получал за один съемочный день: "за смену выходило 5 тысяч гривен".

Немалый заработок блогер имеет из инстаграма, где на его страницу подписаны 934 тысячи пользователей Сети.

Публикация трех фото в сториз стоит 800 долларов, а пост – 1500 долларов,

– поделился Роман.

Отметим, с нынешней девушкой – 21-летней блогершей и дизайнером Валерией Чернецкой Роман также познакомился в инстаграме.



Роман Свечкоренко с любимой / Фото с инстаграма блогера

Обратите внимание! Мы пообщались с еще одной актрисой фильма "Любовь и блогеры" – Ольгой Сумской. О съемках, работе с Остапчуком и звездами Инстаграма – читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.