Герой України та естрадний співак з Буковини Назарій Яремчук прожив коротке життя – лише 43 роки. Але й за цей час музикант став одним з найбільш легендарних та знаменитих в Україні та поза нею, а виконання його пісень у захваті слухають і досі.

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5 маловідомих пісень Назарія Яремчука

Назарій Яремчук не уявляв свого життя без музики. Навіть хворіючи на рак, він їздив по країні та співав пісні. Артист подарував українцям безліч хітів, які стали безсмертними. За своє життя він виконав і записав близько 150 пісень.

Серед безлічі композицій виконавця ми знаємо чимало тих, які стали хітами. Це і "Червона рута", і "Водограй", і "Стожари". Але на них список цих пісень не закінчується. Пропонуємо послухати ті композиції, які стали менш популярними, але ніколи не були гіршими чи менш значущими.

Назарій Яремчук – Коли заснули сині гори: слухайте онлайн

Зауважимо, у серпні 2021 року, через 26 років після смерті, Назарію Яремчуку надали звання Героя України. Державну нагороду отримали його сини під час святкування 30-річчя Незалежності України в Києві.

Назарій Яремчук – Смерекова хата: слухайте онлайн

Назарій Яремчук – Білий човен: дивіться відео

Назарій Яремчук – Озовися: слухайте онлайн

Назарій Яремчук – Квітка розмарія: дивіться відео