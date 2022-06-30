Герой Украины и эстрадный певец из Буковины Назарий Яремчук прожил короткую жизнь – всего 43 года. Но и за это время музыкант стал одним из самых легендарных и знаменитых в Украине и вне ее, а исполнение его песен в восторге слушают до сих пор.

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5 малоизвестных песен Назария Яремчука

Назарий Яремчук не представлял свою жизнь без музыки. Даже болея раком, он ездил по стране и пел песни. Артист подарил украинцам множество хитов, ставших бессмертными. За свою жизнь он исполнил и записал около 150 песен.

Среди множества композиций исполнителя мы знаем немало ставших хитами. Это и "Червона рута", и "Водограй", и "Стожари". Но на них список этих песен не заканчивается. Предлагаем послушать те композиции, которые стали менее популярными, но никогда не хуже или менее значимыми.

Назарий Яремчук – Коли заснули сині гори: слушайте онлайн

Заметим, в августе 2021 года, через 26 лет после смерти, Назарию Яремчуку присвоили звание Героя Украины. Государственную награду получили его сыновья во время празднования 30-летия Независимости Украины в Киеве.

Назарий Яремчук – Смерекова хата: слушайте онлайн

Назарий Яремчук – Білий човен: смотрите видео

Назарий Яремчук – Озовися: слушайте онлайн

Назарий Яремчук – Квітка розмарія: смотрите видео