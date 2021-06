Про смерть 81-річного чоловіка згадали його колеги, які мали за честь співпрацювати з Мирославом Скориком – співаки, диригенти, очільники мистецьких установ. У їхніх залах щоразу збирались сотні людей, аби насолодитись глибокими музичними творами композитора.

Володимир Сивохіп

Генеральний директор Львівської національної філармонії

"Мистецький Львів та Україна зокрема осиротіли! Будівля Львівської національної філармонії, сцена Концертного залу Людкевича, – з цим всім пов'язано чимало спогадів про Мирослава Михайловича. На третьому поверсі зберігся його кабінет, де він працював, проводив зустрічі та приймав учнів. На його дверях можна побачити табличку, яка незмінно там розміщена вже впродовж багатьох років. Це ім'я буде завжди залишатись тут!

У березні, квітні 2020-го ми спілкувались з Мирославом Скориком, переносячи його концерти. Спочатку ми перенесли його авторський концерт, який мав відбутися у квітні та якому він сам ще хотів диригувати. Ми говорили про те, а що може відбутися в травні на фестивалі "Віртуози", бо ще у березні та квітні я до останнього не вірив, що його прийдеться скасовувати, а згодом, в останню хвилину прийняв рішення, що все-таки він має відбутися!

І ось, з продовженням карантину ми ці події постійно переносили. З'явилася ідея відкрити у вересні концертний сезон філармонії авторським концертом Мирослава Скорика. Подія мала включати також і прем'єри. Мирослав Михайлович довірив мені цей концерт диригувати.

І якось так раптово трапилося, що за два-три тижні Маестро згорів. Відійшов…Сталося те, що дуже важко коментувати. Це було несподівано для всіх!

Але він повернувся до Львова. Ми його тут чекали, ми його зустрічали, два дні з ним прощались. У ці дні відбулись події його пам'яті: це були живі концерти, трансляції архівних відеозаписів. Також ми знайшли нашу духовну прощу до Риму, яка відбулась у 2012 році. Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів, Національна Заслужена Академічна Капела України "Думка", солісти – Софія Соловій та Сергій Магера, виступили під орудою диригентів Євгена Савчука і Мирослава Скорика, та виконали духовні твори українських митців, а також твори Маестро".

Анна Нестерова

Альтистка INSO-Львів, художнім керівником якого був Мирослав Скорик

"Вистачить песимізму!

Колись важко було уявити, що музика українських класиків буде звучати у філармоніях України та світу поряд із такими світовими іменами, як Барток чи Малер. Тепер це реальність.

Ми з INSO-Lviv у своїх гастрольних поїздках постійно виконували (і будемо далі виконувати, лиш дайте нам вже поїхати, нарешті) нашу музику на престижних європейських сценах. І ця музика знаходила відклик в серцях іноземців… Нас починали розуміти краще. Кожен глядач після наших концертів точно знав де Україна, хто такі українці і як звучать їхні душі.

Найчастіше ми розповідали іноземним глядачам про себе музикою Мирослава Скорика. Тож маестро говорив через наші інструменти зі світом. Він розповідав про український запал, але в той час і про сердечність, про щирість та незламну силу, про те, як ми вміємо любити без умов один одного та нашу країну і безумовно будемо захищати нашу любов.

Наш концерт не просто називається "Музика Світла", адже Мирослав Скорик був світлою людиною. Світло та музика були його шляхом у популяризації української класичної музики… Цим шляхом він вів і нас, INSO-Lviv, довгі роки… Тепер ми залишились самі, але світло Мирослава Михайловича буде і далі направляти нас та давати нових сил!"

Дмитро Кацал

Заслужений діяч мистецтв України, директор, диригент та художній керівник Львівської національної чоловічої капели "Дударик"

"Безсумнівно, людина-епоха. Композитор, спадщина якого є і буде велетенським внеском у світову музичну культуру на всі часи.

Його ім'я і творчість – в одному ряду із Дилецьким, Березовським, Лисенком, Барвінським і Лятошинським, які творять українську ідентичність і неповторність. Шляхетний рід дав Україні прекрасного сина.

Як меломан, також маю улюблені твори, зокрема "24 каприси Паганіні", саундтрек до фільму Параджанова "Тіні забутих предків" – "Гуцульський триптих" і "Мелодія", проте мушу констатувати – немає музичної сфери, де б не знайшов собі застосування творчий геній Мирослава Скорика. І кожен твір – манускрипт, чи то опера, поема, п'єса, концерт, сюїта, фантазія, партита, пісня, псалом, літургія…

Нам Його співати – не переспівати".

Олександр Божик

Скрипаль-віртуоз

Моє знайомство з Мирославом Михайловичем розпочалося ще зі шкільних років, коли я виконував його скрипкові та фортепіанні п'єси. Пізніше були неймовірні гастрольні поїздки, де я уже у складі оркестру "Академія" мав щастя концертувати з маестро на сцені, а поза лаштунками слухати веселі та цікаві історії з його життя. Музика Скорика не схожа на жодну іншу, і я щасливий, що мав за щастя бути одним з її виконавцем ще за життя автора.

Павло Табаков

Співак, композитор

"Про Мирослава Скорика написано багато, але найперше про нього говорить його музика. З його творчістю я познайомився ще у підлітковому віці – через пісню "Я тебе почекаю, кохана", яку ми виконували з вокальним ансамблем "Менестрелі". Потім були незабутня "Мелодія" і виконання його хорових творів з хором "Глорія".

Пан Мирослав не дуже любив говорити з учнями і студентами на особисті теми. Пам'ятаю, як одного разу на виступі в Києві я запитав у нього, кому був присвячений один із його творів. Відповідь була короткою і… англомовною: "It's My Own Business" ("Це моя справа"). Тоді я зрозумів, що не кожен митець готовий розповісти про такі сокровенні моменти у написанні музики.

Україна має бути завжди вдячна за той неоціненний творчий доробок, який залишив нам по собі маестро Скорик".

Вшанування пам'яті композитора

Варто додати, Львівська філармонія також вшановує пам'ять Мирослава Скорика. Там підготували низку подій, присвячених пам'яті видатного композитора:

