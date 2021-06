О смерти 81-летнего мужчины вспомнили его коллеги, которые имели честь сотрудничать с Мирославом Скориком – певцы, дирижеры, руководители художественных учреждений. В их залах каждый раз собирались сотни людей, чтобы насладиться глубокими музыкальными произведениями композитора.

Владимир Сывохип

Генеральный директор Львовской национальной филармонии

"Художественный Львов и Украина в частности осиротели! Здание Львовской национальной филармонии, сцена Концертного зала Людкевича, – с этим всем связано немало воспоминаний о Мирославе Михайловиче. На третьем этаже сохранился его кабинет, где он работал, проводил встречи и принимал учеников. На его дверях можно увидеть табличку, которая неизменно там размещена уже на протяжении многих лет. Это имя всегда будет оставаться здесь!

В марте, апреле 2020-го мы общались с Мирославом Скориком, перенося его концерты. Сначала мы перенесли его авторский концерт, который должен был состояться в апреле и на котором он сам еще хотел дирижировать. Мы говорили о том, а что может произойти в мае на фестивале "Виртуозы", потому что еще в марте и апреле я до последнего не верил, что его придется отменять, а потом, в последнюю минуту принял решение, что все-таки он должен состояться!

И вот, с продлением карантина мы эти события постоянно переносили. Появилась идея открыть в сентябре концертный сезон филармонии авторским концертом Мирослава Скорика. Событие должно было включать также и премьеры. Мирослав Михайлович доверил мне этот концерт дирижировать.

И как-то так внезапно случилось, что за две-три недели Маэстро сгорел. Отошел... случилось то, что очень трудно комментировать. Это было неожиданно для всех!

Но он вернулся во Львов. Мы его здесь ждали, мы его встречали, два дня с ним прощались. В эти дни состоялись события в память о нем: это были живые концерты, трансляции архивных видеозаписей. Также мы нашли наше духовное паломничество в Рим, которое состоялось в 2012 году. Академический симфонический оркестр INSO-Львов, Национальная Заслуженная Академическая Капелла Украины "Думка", солисты – Софья Соловей и Сергей Магера, выступили под руководством дирижеров Евгения Савчука и Мирослава Скорика, и исполнили духовные произведения украинских деятелей искусства, а также произведения Маэстро".

Анна Нестерова

Альтистка INSO-Львов, художественным руководителем которого был Мирослав Скорик

"Хватит пессимизма!

Когда-то трудно было представить, что музыка украинских классиков будет звучать в филармониях Украины и мира наряду с такими мировыми именами, как Барток или Малер. Теперь это реальность.

Мы с INSO-Lviv в своих гастрольных поездках постоянно исполняли (и будем дальше исполнять, только дайте нам уже поехать, наконец) нашу музыку на престижных европейских сценах. И эта музыка находила отклик в сердцах иностранцев... Нас начинали понимать лучше. Каждый зритель после наших концертов точно знал, где Украина, кто такие украинцы и как звучат их души.

Чаще всего мы рассказывали иностранным зрителям о себе музыкой Мирослава Скорика. Потому маэстро говорил через наши инструменты с миром. Он рассказывал об украинской пылкости, но в то же время и о сердечности, об искренности и несокрушимой силе, о том, как мы умеем любить без условий друг друга и нашу страну и, безусловно, будем защищать нашу любовь.

Наш концерт не просто называется "Музыка Света", ведь Мирослав Скорик был светлым человеком. Свет и музыка были его путем популяризации украинской классической музыки... Этим путем он и вел нас, INSO-Lviv, долгие годы... Теперь мы остались одни, но свет Мирослава Михайловича будет и дальше направлять нас и давать новые силы!"

Дмитрий Кацал

Заслуженный деятель искусств Украины, директор, дирижер и художественный руководитель Львовской национальной мужской капеллы "Дударик"

"Несомненно, человек-эпоха. Композитор, наследие которого есть и будет огромным вкладом в мировую музыкальную культуру на все времена.

Его имя и творчество – в одном ряду с Дилецким, Березовским, Лысенко, Барвинским и Лятошинским, которые творят украинскую идентичность и неповторимость. Благородный род дал Украине прекрасного сына.

Как меломан, также имею любимые произведения, в частности "24 каприса Паганини", саундтрек к фильму Параджанова "Тени забытых предков" – "Гуцульский триптих" и "Мелодия", однако вынужден констатировать – нет музыкальной сферы, где бы не нашел себе применения творческий гений Мирослава Скорика. И каждое произведение – манускрипт, будь то опера, поэма, пьеса, концерт, сюита, фантазия, партита, песня, псалом, литургия…

Нам его петь – не перепеть".

Александр Божик

Скрипач-виртуоз

Мое знакомство с Мирославом Михайловичем началось еще со школьных лет, когда я исполнял его скрипичные и фортепианные пьесы. Позже были невероятные гастрольные поездки, где я уже в составе оркестра "Академия" имел счастье концертировать с маэстро на сцене, а за кулисами слушать веселые и интересные истории из его жизни. Музыка Скорика не похожа на другую, и я счастлив, что имел честь быть одним из ее исполнителей еще при жизни автора.

Павел Табаков

Певец, композитор

"О Мирославе Скорике написано много, но прежде всего о нем говорит его музыка. С его творчеством я познакомился еще в подростковом возрасте – через песню "Я тебе почекаю, кохана", которую мы исполняли с вокальным ансамблем "Менестрели". Потом были незабываемая "Мелодия" и исполнение его хоровых произведений с хором "Глория".

Мирослав не очень любил говорить с учениками и студентами на личные темы. Помню, как однажды на выступлении в Киеве я спросил у него, кому было посвящено одно из его произведений. Ответ был коротким и... англоязычным: "It's My Own Business" ("Это мое личное дело"). Тогда я понял, что не каждый творец готов рассказать о таких сокровенных моментах в написании музыки.

Украина должна быть всегда благодарна за то неоценимое творческое наследие, которое оставил нам после себя маэстро Скорик".

Почтение памяти композитора

Стоит добавить, Львовская филармония тоже чтит память Мирослава Скорика. Там подготовили ряд событий, посвященных памяти выдающегося композитора:

1 июня в 11:00 состоялась Заупокойная Архиерейская Литургия в Кафедральном Соборе Святого Юра.

В 12:30 в фойе Концертного зала Людкевича Львовской филармонии состоялась пресс-конференция Всероссийского композиторского конкурса имени Мирослава Скорика, которая станет отправной точкой этого события.

В память выдающегося композитора Академический симфонический оркестр Львовской филармонии под батутой Владимира Сывохипа 1 июня в 14:00 на официальном ютуб-канале презентует выполнения несравненной "Мелодии" Мирослава Михайловича. Посмотреть видео можно будет по ссылке.

В частности, Мирославу Скорику посвящена третья неделя 40-го фестиваля "Виртуозы". Его композиции прозвучат на мероприятиях "Вечная память" (1 июня), "Станкович & Скорик & Сильвестров" (2 июня), "Бетховен & Скорик" (3 июня), "Музыка света" (4 июня), "In Memoriam & Мелодия" (6 июня) и на концерте-закрытии фестиваля – "Vitae & Mortis" (6 июня).

В программах мероприятий – его духовные, фортепианные, оркестровые произведения, композиции для струнного квартета, а также опусы композитора, которые являются чрезвычайно популярными – "Гуцульский триптих", "Мелодия" и его джазовые обработки. Полная программа фестиваля по ссылке. Также с сегодняшнего дня будет вести свой отсчет Всеукраинский композиторский конкурс имени Мирослава Скорика.