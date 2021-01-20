Один из самых популярных британских певцов Робби Уильямс недавно прибыл на Карибы с женой и детьми. Артист был вынужден изолироваться на вилле, поскольку его тест на COVID-19 оказался положительным.

Робби Уильямс заболел COVID-19

Популярный британский певец Робби Уильямс решил отправиться в новогодний отпуск. Он прилетел на Карибские острова вместе с женой Айдой Филд и четырьмя детьми 28 декабря 2020 года. Об этом сообщает таблоид The Sun.

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Впрочем, планам певца помешал положительный тест на коронавирус. Робби Уильямс был вынужден изолироваться на вилле, в которую прибыл. Пребывание там в неделю составляет 106 тысяч фунтов. Артист должен находиться в доме 14 дней карантина.

Он прикован к вилле, где остановился с семьей. Это не совсем худшее место в мире, где можно было изолироваться, но он не может пойти на пляж. Ему придется находиться в карантине до 14 дней,

– сообщило издание.

Робби Уильямс / Фото из инстаграма Робби Уильямса

Стоит отметить, что еще в апреле 2020 года Робби Уильямс тоже сообщал, что заболел коронавирусом. Тогда певец не делал тест, но признавался, что его тело было вялым, а сам он постоянно чувствовал усталость и слабость.

Артист был убежден в том, что заразился вирусом. "Обычно я этого не делаю, но я встал на колени и помолился. Я подумал про свою жену и семью. В течение 30 секунд я поднял свои вибрации и почувствовал любовь. И знаете, что? Симптомы исчезли, и страх ушел. Теперь я защищен от низших энергий, от чувства ненужности", – сообщал в апреле Робби Уильямс.