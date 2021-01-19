Шведська модель Келлі Гейл скоро вийде заміж! Дівчина прийняла пропозицію одруження від коханого Юеля Кіннамана – актора та зірки фільму "Робокоп".

25-річна дівчина не тямить себе із щастя, адже тепер на її руці виблискує чарівне заручальне кільце. Освідчення відбулось на скелі в Каліфорнії. Чоловік став на одне коліно з обручкою перед коханою, попередньо підготувавши камеру телефону для пам'ятного моменту. Там і можна побачити щасливі емоції Келлі Гейл.

До слова Зейн Малік спровокував чутки про заручини з Джіджі Хадід

"Найпрекрасніший момент", "Твоя назавжди" – підписала знімки модель Victoria's Secret.



Келлі Гейл освідчився коханий / Фото з інстаграму Келлі Гейл

З радісною новиною колегу "по цеху" вже привітали інші моделі Victoria's Secret – Жасмін Тукс, Сара Сампайо, Шаніна Шейк, Фріда Аасен та інші.

Що відомо про стосунки пари?

Незважаючи на суттєву різницю у віці – Юелю 41 рік, а Келлі – 25, – пара перебуває у стосунках з квітня 2019 року. Тоді ж вони познайомились під час знаменитого фестивалю Coachella. На противагу моделі, актор вже був одружений із тату-майстрем Клео Ваттенстрем, але вони розлучилися у 2018 році після двох років шлюбу.



Щасливі Келлі Гейл і Юель Кіннаман / Фото з інстаграму Келлі Гейл