Відомий британський музикант Роббі Вільямс разом із сім'єю переїхав до Женеви, що в Швейцарії. Він придбав там віллу за 33 мільйони доларів.

Джерело: The Sun

Відомий британський співак нещодавно перехворів на коронавірус. Він ізолювався у віллі на Карибах, а згодом вирішив переїхати.

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Роббі Вільямс придбав віллу у Швейцарії

Минулого року британський музикант орендував невелику віллу в Альпах. Він хотів узабезпечити своїх дітей (7-річного Тедді, 5-річного Чарлтона, 2-річну Коко і 1-річного Бо) від пандемії коронавірусу. Сім'ї зірки сподобалось жити в гірській долині.

Під час відпустки на Карибських островах співак заразився коронавірусом. Це занепокоїло Роббі Вільямса, тому він з дружиною Айдою Філд вирішив залишитися у Швейцарії, де, на його думку, набагато безпечніше.



Вілла Роббі Вільямса / Скріншот The Sun

Музикант придбав у Женеві будинок вартістю 24 мільйони фунтів стерлінгів – приблизно 33 мільйони доларів. Угоду із власником вілли артист уклав під час гри в гольф.

Роббі та його родина в захваті. Вони люблять ритм життя тут. Вони люблять відкритий простір й озеро, що поруч,

– пише видання.

Площа будинку складає 356 квадратних метрів. Неподалік є елітний гольф-клуб. Тож тепер родина Роббі Вільямса насолоджується проживанням у новому місці.