Известный британский музыкант Робби Уильямс вместе с семьей переехал в Женеву, что в Швейцарии. Он приобрел там виллу за 33 миллиона долларов.

Источник: The Sun

Известный британский певец недавно перенес коронавирус. Он изолировался на вилле на Карибах, а потом решил переехать.

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Робби Уильямс приобрел виллу в Швейцарии

В прошлом году британский музыкант арендовал небольшую виллу в Альпах. Он хотел обезопасить своих детей (7-летнего Тедди, 5-летнего Чарлтона, 2-летнюю Коко и 1-летнего Бо) от пандемии коронавируса. Семье звезды понравилось жить в горной долине.

Во время отпуска на Карибских островах певец заразился коронавирусом. Это обеспокоило Робби Уильямса, поэтому он с женой Айдо Филд решил остаться в Швейцарии, где, по его мнению, гораздо безопаснее.



Вилла Робби Уильямса / Скриншот The Sun

Музыкант приобрел в Женеве дом стоимостью 24 миллиона фунтов стерлингов – примерно 33 миллиона долларов. Соглашение с владельцем виллы артист заключил во время игры в гольф.

Робби и его семья в восторге. Они любят ритм жизни здесь. Они любят открытое пространство и озеро рядом,

– пишет издание.

Площадь дома составляет 356 квадратных метров. Неподалеку элитный гольф-клуб. И теперь семья Робби Уильямса наслаждается проживанием на новом месте.