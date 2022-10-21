РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць: які обмеження діятимуть

Володимир Зеленський увів в дію санкції проти артисток, які підтримали війну в Україні. Обмеження стосуватимуться Лорак, Повалій, Тодоренко, Єгорової та Марченко. Які саме – читайте далі.

Про новий пакет санкцій РНБО оголосила 30 вересня. Тоді туди увійшли деякі росіяни та російські компанії, які підтримують війну Росії проти України. Серед тих, хто потрапив під санкції, були й українські знаменитості, які виявилися зрадницями.

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Санкції ввели проти співачок Ані Лорак, Таїсії Повалій, Анни Сєдокової, Регіни Тодоренко, а також ведучих Сніжани Єгорової та Оксани Марченко.

Що відомо про санкції проти зрадниць

Обмеження діятимуть протягом 5 років.

Всім артистам, які потрапили у санкційний список, заборонено виводити капітал з України, проводити торговельні операції.

Усі ліцензії та дозволи, які зрадникам видавали в Україні, анулюють, а активи заблокують.

Також зірки, які під санкціями, не зможуть придбати земельну ділянку, приватизувати нерухомість.

Їх позбавлять державних нагород та інших форм відзнак.

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Під санкції потрапили й російські артисти, які підтримують політику Путіна: Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі.