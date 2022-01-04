Різдвяні свята у Львові з Олегом Скрипкою, "Хореєю Козацькою" та НАОНІ: графік концертів

4 січня 2022 , 13:30
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Джерело:

24 канал

Фестиваль "Країна мрій" запрошує відсвяткувати різдвяні свята у Львові разом з Олегом Скрипкою, "Хореєю Козацькою" та НАОНІ. Концерти відбудуться 7, 8 та 9 січня.

Святковий фестиваль закриватимуть своїми виступами українські артисти. Організатори запрошують львів'ян і гостей міста долучитися до яскравих подій. 

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  • 7 січня на етнофестивалі виступлять "Хорея Козацька" та "Майстерня ЧГС";
  • 8 січня – Burdon Folk Band та "Роялькіт";
  • 9 січня – Олег Скрипка, Національний академічний оркестр народних інструментів України, Юрій Йосифович та "Серце. Нова автентика". 
Локація: Ennio Event Square, вулиця Джерельна, 22
Час: 18:00

Переглянути концертну програму та придбати квитки можна за посиланням.

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Окрім концертів на "Країні мрій" будуть:

  • майстер-класи:
  • ярмарок автентичних виробів;
  • вертепи;
  • мистецькі майстерні;
  • смачна етнічна кухня;
  • фабрика іграшок.

Вхід на територію фестивалю можливий з 15:00. На всі локації, крім концертів, вхід вільний. 

Автор: Христина Кобак