Різдвяні свята у Львові з Олегом Скрипкою, "Хореєю Козацькою" та НАОНІ: графік концертів
4 січня 2022 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Фестиваль "Країна мрій" запрошує відсвяткувати різдвяні свята у Львові разом з Олегом Скрипкою, "Хореєю Козацькою" та НАОНІ. Концерти відбудуться 7, 8 та 9 січня.
Святковий фестиваль закриватимуть своїми виступами українські артисти. Організатори запрошують львів'ян і гостей міста долучитися до яскравих подій.
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- 7 січня на етнофестивалі виступлять "Хорея Козацька" та "Майстерня ЧГС";
- 8 січня – Burdon Folk Band та "Роялькіт";
- 9 січня – Олег Скрипка, Національний академічний оркестр народних інструментів України, Юрій Йосифович та "Серце. Нова автентика".
Час: 18:00
Переглянути концертну програму та придбати квитки можна за посиланням.
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Окрім концертів на "Країні мрій" будуть:
- майстер-класи:
- ярмарок автентичних виробів;
- вертепи;
- мистецькі майстерні;
- смачна етнічна кухня;
- фабрика іграшок.
Вхід на територію фестивалю можливий з 15:00. На всі локації, крім концертів, вхід вільний.