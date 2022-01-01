Подія відбудеться на вулиці Старознесенській, 24-26. Початок концерту – о 19:00, повідомляють організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

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Ексклюзив! Прем'єра! Феєрія для тих, хто не підріс і для тих, хто не подорослішав. Концерт-подію можна побачити раз на 50 років! Усі хіти – в одному шоу,

– запрошують організатори.

На концерті відбудеться особлива шоу-програма "Молодість моя, Білорусь", а також на гостей чекатиме безліч сюрпризів від оркестру радикального шансону “Ляпіс 98” та іменитого музиканта Сергія Міхалка.

Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог. Квитки можна придбати за посиланням.



"ЛЯПІС 98" зіграє концерт у Львові до свого 50-ліття / Фото пресслужби

Як відомо, Ляпіс 98 — білоруська рок-група, проєкт Сергія Михалка. Музиканти виконують старі хіти панк-рок-гурту "Ляписа Трубецкой" 1990-х і початку 2000-х років.

Варто додати, що колектив "Ляпіс Трубецькой" був розпущений у 2014 році, проте отримав шалену популярність в Україні на тлі подій Революції Гідності. Проте у 2016 році виникла нова група "ЛЯПИС 98", який став власним творчим проєктом Міхалка.

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