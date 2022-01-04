Праздничный фестиваль закроют своими выступлениями украинские артисты. Организаторы приглашают львовян и гостей города приобщиться к ярким событиям.
Обратите внимание Сергей Михалок к своему 50-летию выступит во Львове с легендарным "ЛЯПИС 98"
- 7 января на этнофестивале выступят "Хорея Казацкая" и "Майстерня ЧГС";
- 8 января – Burdon Folk Band и "Роялькіт";
- 9 января – Олег Скрипка, Национальный академический оркестр народных инструментов Украины, Юрий Иосифович и "Сердце. Новая автентика".
Просмотреть концертную программу и купить билеты можно по ссылке.
Олег Скрипка – "Щедрик": смотрите видео онлайн
Кроме концертов на фестивале "Страна грез" будут:
- мастер-классы:
- ярмарка аутентичных изделий;
- вертепы;
- художественные мастерские;
- вкусная этническая кухня;
- фабрика игрушек.
Вход на территорию фестиваля возможен с 15.00. На все локации кроме концертов вход свободный.