Праздничный фестиваль закроют своими выступлениями украинские артисты. Организаторы приглашают львовян и гостей города приобщиться к ярким событиям.

Обратите внимание Сергей Михалок к своему 50-летию выступит во Львове с легендарным "ЛЯПИС 98"

  • 7 января на этнофестивале выступят "Хорея Казацкая" и "Майстерня ЧГС";
  • 8 января – Burdon Folk Band и "Роялькіт";
  • 9 января – Олег Скрипка, Национальный академический оркестр народных инструментов Украины, Юрий Иосифович и "Сердце. Новая автентика".

Просмотреть концертную программу и купить билеты можно по ссылке.

Олег Скрипка – "Щедрик": смотрите видео онлайн

Кроме концертов на фестивале "Страна грез" будут:

  • мастер-классы:
  • ярмарка аутентичных изделий;
  • вертепы;
  • художественные мастерские;
  • вкусная этническая кухня;
  • фабрика игрушек.

Вход на территорию фестиваля возможен с 15.00. На все локации кроме концертов вход свободный.