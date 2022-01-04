Святковий фестиваль закриватимуть своїми виступами українські артисти. Організатори запрошують львів'ян і гостей міста долучитися до яскравих подій.

Зверніть увагу: Сергій Міхалок до свого 50-річчя виступить у Львові з легендарним "ЛЯПІС 98"

7 січня на етнофестивалі виступлять "Хорея Козацька" та "Майстерня ЧГС";

8 січня – Burdon Folk Band та "Роялькіт";

9 січня – Олег Скрипка, Національний академічний оркестр народних інструментів України, Юрій Йосифович та "Серце. Нова автентика".

Локація: Ennio Event Square, вулиця Джерельна, 22

Час: 18:00

Переглянути концертну програму та придбати квитки можна за посиланням.

Олег Скрипка – "Щедрик": дивіться відео онлайн

Окрім концертів на "Країні мрій" будуть:

майстер-класи:

ярмарок автентичних виробів;

вертепи;

мистецькі майстерні;

смачна етнічна кухня;

фабрика іграшок.

Вхід на територію фестивалю можливий з 15:00. На всі локації, крім концертів, вхід вільний.