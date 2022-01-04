Святковий фестиваль закриватимуть своїми виступами українські артисти. Організатори запрошують львів'ян і гостей міста долучитися до яскравих подій.

Зверніть увагу: Сергій Міхалок до свого 50-річчя виступить у Львові з легендарним "ЛЯПІС 98"

  • 7 січня на етнофестивалі виступлять "Хорея Козацька" та "Майстерня ЧГС";
  • 8 січня – Burdon Folk Band та "Роялькіт";
  • 9 січня – Олег Скрипка, Національний академічний оркестр народних інструментів України, Юрій Йосифович та "Серце. Нова автентика".

Переглянути концертну програму та придбати квитки можна за посиланням.

Олег Скрипка – "Щедрик": дивіться відео онлайн

Окрім концертів на "Країні мрій" будуть:

  • майстер-класи:
  • ярмарок автентичних виробів;
  • вертепи;
  • мистецькі майстерні;
  • смачна етнічна кухня;
  • фабрика іграшок.

Вхід на територію фестивалю можливий з 15:00. На всі локації, крім концертів, вхід вільний.