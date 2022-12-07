До новогодних праздников остались считанные недели. Чтобы хоть немного отвлечься от войны, украинцы понемногу украшают свои дома рождественским декором.
Вас может заинтересовать Скоро Рождество: в Виндзорском замке установили елку и другие праздничные декорации – сказочные фото
Маша Ефросинина готовится к праздникам
Ведущая опубликовала фото, сделанное с сыном в лифте. На фотографии Маша изображена в светлом пуховике, шапке, без макияжа. В руках звезда держит красивые елочные веточки, из которых изготовили фигурку оленя. Александр позировал возле мамочки, держа в руках коробку конфет. Они оба искренне улыбались и наслаждались моментом.
Олень, конфеты "Утренний Киев" и моя самая добрая, любимая мордашка,
– написала Маша под фото.
Маша Ефросинина с сыном / Фото из инстаграмма ведущей
Недавно ведущая приехала в Украину, где у нее был насыщенный рабочий график, съемки. Пока неизвестно, сделан ли этот кадр в Киеве, поскольку во время войны Ефросинина с детьми живет за границей. Также неизвестно, где знаменитость проведет новогодне-рождественские праздники.