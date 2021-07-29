Між Різ Візерспун та Джимом Тотом – 6-річна різниця у віці, втім, це не розділяє пару, а ще більше зближує. У спільному шлюбі вони проживають з 2011 року та спільно виховують сина Теннесі. У Різ також є доросла донька Ава Філліп та син Дікон від першого чоловіка Раяна.

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"Ніхто не любить сім'ю більше, ніж ти", – Різ про чоловіка

Романтичний кадр на честь свята акторка довгоочікуваного серіалу "Ранкове шоу" опублікувала днем раніше. На знімку пара щасливо усміхається, обіймаючи одне одного у легких літніх образах.

З днем народження мого прекрасного, пристрасного, допитливого чоловіка, який одержимий перегонами, барбекю, шалено здоровою їжею (наприклад, МСТ-маслом і зеленню), найкращими тату-майстрами планети, водінням на заході і спортом. Ніхто не любить сім'ю і друзів більше, ніж ти,

– написала зворушена Візерспун.



Радісні Різ Візерспун та Джим Тот / Фото з інстаграму акторки

Знімок настільки сподобався мережі, що його оцінили 640 тисяч користувачів. А такі зірки, як Кейт Гадсон, Мінді Калінг та інші долучились до привітань чоловіка своєї подруги. Святкування, схоже, було домашнім та камерним, оскільки в інстаграм-сторіз Різ показала, як її старший син вітає вітчима домашнім тортом.



Дікон вітає вітчима з днем народження / Фото з інстаграму Різ Візерспун