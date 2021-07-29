Между Риз Уизерспун и Джимом Тотом – 6-летняя разница в возрасте, впрочем, это не разделяет пару, а еще больше сближает. В браке они находятся с 2011 года и совместно воспитывают сына Теннеси. У Риз также есть взрослая дочь Ава Филлип и сын Дикон от первого мужа Райана.

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"Никто не любит семью больше, чем ты", – Риз о муже

Романтический кадр в честь праздника актриса долгожданного сериала "Утреннее шоу" опубликовала днем ​​ранее. На снимке пара счастливо улыбается, обнимая друг друга в легких летних образах.

С днем ​​рождения моего прекрасного, страстного, любознательного мужа, который одержим гонками, барбекю, безумно здоровой пищей (например, МСТ-маслом и зеленью), лучшими тату-мастерами планеты, вождением на закате и спортом. Никто не любит семью и друзей больше, чем ты,

– написала растроганная Уизерспун.



Радостные Риз Уизерспун и Джим Тот / Фото из инстаграма актрисы

Снимок настолько понравился сети, что его оценили 640 тысяч пользователей. А такие звезды, как Кейт Хадсон, Минди Калингу и другие присоединились к поздравлениям мужа своей подруги. Празднование, похоже, было домашним и камерным, поскольку в инстаграм-сторис Риз показала, как ее старший сын поздравляет отчима домашним тортом.



Дикон поздравляет отчима с днем рождения / Фото из инстаграма Риз Уизерспун