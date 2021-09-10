На світлині юна Ава Філіпп позує у зеленому в'язаному топі і з розпущеним волоссям, підкресливши своє обличчя ніжним денним макіяжем. На тлі фото можна побачити сяюче декорування, тому можна припустити, що вдома була невелика вечірка з нагоди свята Ави.
До слова З ексдружиною, але без Каменських: Потап влаштував вечірку в день народження сина
Іменинниця виглядає неймовірно радісною та щасливою, широко усміхаючись. Таке ж фото розмістила Ава у своєму профілі.
З днем народження мою милу дівчинку... Вибачте... Я, маю на увазі, мою дорослу доньку!!! Неможливо описати словами, як я пишаюся тобою. Ти виросла незвичайною людиною, яка так піклується про навколишній світ. Мені так пощастило, що ти освітила моє життя. Я люблю тебе, Ава!
– підписала знімок Різ Візерспун.
Донька Різ Візерспун святкує 22-річчя / Фото з інстаграму акторки
Окрім цього вона розмістила дитяче чорно-біле фото донечки, яка їсть святковий торт з ковпаком на голові. "Цій людині сьогодні виповнюється 22 роки", – йдеться у підписі до фото.
Ава Філіпп у дитинстві / Фото з інстаграму Різ Візерспун
Що відомо про сім'ю Різ Візерспун?
- Ава Філіпп є найстаршою донькою у Різ. Вона народилась у шлюбі з колишнім чоловіком акторки Раяном Філіппом. Окрім Ави, Різ також народила сина Дікона, якому зараз 17 років.
- Перший шлюб акторки протривав 9 років – з 1999 по 2008-й.
- Вдруге жінка одружилась у 2011 році – обранцем став Джим Тот, від якого у 2012 році народила третю дитину – сина Теннесі.