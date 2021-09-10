На світлині юна Ава Філіпп позує у зеленому в'язаному топі і з розпущеним волоссям, підкресливши своє обличчя ніжним денним макіяжем. На тлі фото можна побачити сяюче декорування, тому можна припустити, що вдома була невелика вечірка з нагоди свята Ави.

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Іменинниця виглядає неймовірно радісною та щасливою, широко усміхаючись. Таке ж фото розмістила Ава у своєму профілі.

З днем народження мою милу дівчинку... Вибачте... Я, маю на увазі, мою дорослу доньку!!! Неможливо описати словами, як я пишаюся тобою. Ти виросла незвичайною людиною, яка так піклується про навколишній світ. Мені так пощастило, що ти освітила моє життя. Я люблю тебе, Ава!

– підписала знімок Різ Візерспун.



Донька Різ Візерспун святкує 22-річчя / Фото з інстаграму акторки

Окрім цього вона розмістила дитяче чорно-біле фото донечки, яка їсть святковий торт з ковпаком на голові. "Цій людині сьогодні виповнюється 22 роки", – йдеться у підписі до фото.



Ава Філіпп у дитинстві / Фото з інстаграму Різ Візерспун

Що відомо про сім'ю Різ Візерспун?