На фотографии юная Ава Филипп позирует в зеленом вязаном топе и с распущенными волосами, подчеркнув свое лицо нежным дневным макияжем. На фоне фото можно увидеть сияющее декорирование, поэтому можно предположить, что дома была небольшая вечеринка по случаю праздника Авы.
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Именинница выглядит невероятно радостной и счастливой, широко улыбаясь. Такое же фото разместила Ава в своем профиле.
С днем рождения мою милую девочку... Простите... Я, имею в виду, мою взрослую дочь!!! Невозможно описать словами, как я горжусь тобой. Ты выросла необычным человеком, который так заботится об окружающем мире. Мне так повезло, что ты осветила мою жизнь. Я люблю тебя, Ава!
– подписала снимок Риз Уизерспун.
Дочь Риз Уизерспун празднует 22-летие / Фото с инстаграма актрисы
Кроме этого она разместила детское черно-белое фото дочери, которая ест праздничный торт с колпаком на голове. "Этому человеку сегодня исполняется 22 года", – говорится в подписи к фото.
Ава Филипп в детстве / Фото с инстаграма Риз Уизерспун
Что известно о семье Риз Уизерспун?
- Ава Филипп является старшей дочерью Риз. Она родилась в браке с бывшим мужем актрисы Райаном Филиппом. Кроме Авы, Риз также родила сына Дикона, которому сейчас 17 лет.
- Первый брак актрисы продлился 9 лет – с 1999 по 2008-й.
- Во второй раз женщина вышла замуж в 2011 году – избранником стал Джим Тот, от которого в 2012 году родила третьего ребенка – сына Теннеси.