Режисер стрічки "Кролик Джодж" Тайка Вайтіті відзначав день народження ще 16 серпня, однак фото з гучного святкування з'явились в мережі лише через три дні. Іменинник влаштував зіркову вечірку, на якій з'явились Крістен Стюарт, Періс Джексон, Ешлі Бенсон, Рамі Малек та інші представники Голлівуду. Чи не найочікуванішою була поява співачки Ріти Ори.

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Схоже, знаменитих гостей Тайка Вайтіті зібрав у власній віллі з басейном. Він пригощав їх японською кухнею – сушами та настоянкою сяке. Наприкінці святкування Ріта Ора презентувала 46-річному бойфренду полуничний торт з вершками. Разом зі свічкою на ньому красувалась фотографія режисера.

Зауважимо, Ріту Ору й Тайку Вайтіті заскочили на побаченнях ще у квітні. Чутки про роман вони підтвердили лише два тижні тому – на прем'єрі фільму "Загін самогубців: Місія навиліт". На червоній доріжці в Лос-Анджелесі зірки з'явились разом і тримались за руки.

Образ Ріти Ори на дні народженні бойфренда

Аутфіт співачки на вечірці на честь Тайки Вайтіті заслуговує особливої уваги. Зваблива Ріта Ора перевершила всіх гостей, адже з'явилась у напівпрозорій обтислій сукні.

Співачка була одягнена у чорне вбрання довжини міді з дуже відвертим декольте й прозорими вставками на животі, стегнах і рукавах.

Сексуальний образ зірка довершила чорними ботфортами, стильною сумочкою на ланцюжку та численними золотими прикрасам – годинником, браслетами, сережками та каблучками.

Ріта Ора виглядала так, ніби збиралась на червону доріжку.

Ріта Ора на дні народженні Тайки Вайтіті / Фото з інстаграму співачки

Ріта Ора на дні народженні Тайки Вайтіті / Фото з інстаграму співачки

Фото з дня народження Тайки Вайтіті

Ріта Ора з Тайкою Вайтіті / Фото з інстаграму співачки

Ріта Ора з Тайкою Вайтіті / Фото з інстаграму співачки