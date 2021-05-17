Слухи о романе знаменитостей не утихают с конца апреля, когда в сети появилось фото, на котором они стояли в объятиях друг друга. На днях Рита Ора и Тайка Вайтити попали в объектив папарацци во время прогулки по Сиднею, тем самым подтвердив догадки прессы и фанатов.

Читайте также Самые додумали, – Дан Балан заявил, что романа с Тиной Кароль не было

Как передает Page Six, пару заметили за завтраком в одном из местных заведений. Оскароносный кинорежиссер не сдерживал чувства на людях и нежно держал Риту Ору за руку. Судя по фото, вместе они весело проводят время.

К слову, это не первый раз влюбленные выходят в свет. Популярную артистку уже видели с Тайкой Вайтити на премьере конкурса RuPaul's Drag Race Down Under и в баре в компании друзей. В источнике говорится, что звезды сблизились именно в Сиднее. Там Рита Ора снимается в австралийской версии шоу "Голос", а режиссер работает над новым супергеройским фильмом "Тор: Любовь и гром".

Они пара с начала марта, но все держат в секрете. Однако все их друзья знают об отношениях, они действительно вместе,

– уверяют инсайдеры.



Рита Ора с Тайкой Вайтити / Фото из инстаграма певицы

Добавим, 45-летний Тайка Вайтити получил Оскар 2020 за лучший сценарий-адаптацию фильма "Кролик Джоджо". После триумфа кинорежиссера, в марте прошлого года, стало известно, что он развелся с женой Челси Винстенли. Супруги расторгли брак еще 2018 года, однако скрывал свой разрыв от публики и продолжал работать вместе.

После развода Тайка Вайтити закрутил роман со своей ассистенткой Полли Стокер. Однако отношения пары быстро закончились. Тогда как Рита Ора с лета 2020-го года встречалась с французским кинорежиссером Роменом Гаврасом, однако им не удалось сохранить чувства на расстоянии во время карантина.