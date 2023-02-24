Українці показали дивовижну мужність, – Чарльз III звернувся з посланням у роковини вторгнення

Британський король Чарльз III опублікував звернення з нагоди роковин повномасштабного вторгнення. У посланні монарх згадав, як зустрічався з українцями та пояснив, чому потрібно виявляти солідарність з Україною.

У роковини повномасштабного вторгнення Україну підтримують лідери світу. Послання опублікував король Сполученого Королівства Чарльз III.

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Чарльз III підтримав Україну в день роковин

Минув рік, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на його націю. Українці продемонстрували справді дивовижну мужність і стійкість перед обличчям такої трагедії,

– висловився монарх.

Чарльз III додав, що світ спостерігав за стражданнями країни із жахом. Він згадав, як мав честь зустріти багатьох українців у Великій Британії, але й у всьому світі – від Румунії до Канади.

"Раніше цього місяця я зустрівся з президентом Зеленським у Букінгемському палаці, щоб висловити свою особисту підтримку народу України. Відрадно, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти в цей важкий час. Тому я можу лише сподіватися, що вияв солідарності з усього світу принесе не лише практичну допомогу, але й зміцнить усвідомлення того, що разом ми об'єднані", – підсумував Чарльз III.