Рідкісна поява: принц Вільям підтримав сина Джорджа на футбольному матчі

Принца Вільяма та його сина Джорджа днями побачили на публіці. Герцог Кембриджський підтримав нащадка на шкільному футбольному матчі.

Попри напружений робочий графік герцоги Кембриджські обов'язково приділяють час дітям. Днями принц Вільям підтримав старшого сина Джорджа.

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Принц Вільям підтримав сина

Герцог Кембриджський прийшов до сина під час щотижневої футбольної гри між учнями. У будні школярі тренуються, а у вихідні можуть продемонструвати свої вміння близьким, яких запрошують на товариську гру між секціями.

У твітері з'явилися кадри з футбольного матчу. На них принц Джордж активно грає у смугастій біло-блакитній футболці та синіх шортах, а також білих гетрах та бутсах.

Принц Вільям натомість сфотографувався з командою суперників свого нащадка. Для рідкісного виходу він обрав повсякденне вбрання – джинси та куртку.

Зазначимо, принц Джордж, як і його батько, дуже любить футбол. Під час Євро-2020 герцоги активно вболівали за збірну Англії: